Размер дотаций государственным шахтам в год составляет 3 млрд гривен

"К большому сожалению состояние дел в отрасли (угольной - ред.) является неудовлетворительным и не устраивает шахтеров ... Сегодня возникает разница между себестоимостью добывающегося уголя и его ценой на продаже. Эта разница не в пользу государственных шахт и поэтому мы дотируем сегодня каждую тонну угля. Эта дотация за год составляет 3 млрд гривен", - сообщил В.Гройсман.



Как сообщал УНН, сетевая компания из-за накопленного долга прекратила электроснабжение всех шахт государственного предприятия "Волыньуголь" на западе Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.