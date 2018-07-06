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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112494 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133404 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140260 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177102 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155483 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142644 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Размер дотаций государственным шахтам в год составляет 3 млрд гривен

Размер дотаций государственным шахтам в год составляет 3 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 10951 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"К большому сожалению состояние дел в отрасли (угольной - ред.) является неудовлетворительным и не устраивает шахтеров ... Сегодня возникает разница между себестоимостью добывающегося уголя и его ценой на продаже. Эта разница не в пользу государственных шахт и поэтому мы дотируем сегодня каждую тонну угля. Эта дотация за год составляет 3 млрд гривен", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, сетевая компания из-за накопленного долга прекратила электроснабжение всех шахт государственного предприятия "Волыньуголь" на западе Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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