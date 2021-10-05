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Розлив нафти в Каліфорнії може закрити пляжі на кілька місяців, в окрузі ввели НС

Київ • УНН

 • 19133 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Масштабний розлив нафти в Каліфорнії загрожує закриттям пляжів на кілька місяців, у той час як експерти з дикої природи намагаються захистити від викиду палива птахів і риб, яких мертвими вимиває на берег. Про це з посиланням на USA Today пише УНН.

Деталі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Оріндж, наказавши державним органам "вжити негайних та агресивних заходів для ліквідації та пом'якшення наслідків" розливу.

Тим часом бригади з очищення узбережжя Південної Каліфорнії намагаються ліквідувати наслідки розливу. Катастрофа викликала обурення екологічних організацій, що вимагають припинити морське буріння.

Офіційні особи, які розслідують розлив нафти, з'ясовують, чи не наткнувся якір судна на трубопровід на дні океану, що призвело до серйозного витоку палива, заявила влада в понеділок. Очільник компанії, яка управляє трубопроводом, сказав, що водолази обстежили частину труби і зосередилися на "одній ділянці, що представляє значний інтерес".

У понеділок вдень серфери і любителі пляжного відпочинку проігнорували жовту стрічку з попередженнями, простягнуту вздовж великих ділянок пляжу. Тим часом у повітрі стояв запах нафти і газу, нафта продовжувала вимиватися на берег.

Влада штату і федеральні чиновники оцінили обсяг розливу нафти як максимум 144 тисячі галонів (545 тисяч літрів), повідомила влада міста Гантінгтон-Біч у Twitter пізно ввечері в понеділок. Мер міста Кім Карр заявила, що розлив торкнувся майже 10 км берегової лінії, і пляжі міста можуть бути закриті на кілька місяців.

Інспектор округу Оріндж Катріна Фоулі сказала, що мертвих птахів і риб викинуло на берег, а нафта "повністю проникла" в деякі водно-болотні угіддя.

Доповнення

На вихідних біля узбережжя Каліфорнії стався масштабний розлив нафти.

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