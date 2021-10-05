Разлив нефти в Калифорнии может закрыть пляжи на несколько месяцев, в округе ввели режим ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Масштабный разлив нефти в Калифорнии угрожает закрытием пляжей на несколько месяцев, в то время как эксперты по дикой природе пытаются защитить от выброса топлива птиц и рыб, которых мертвыми вымывает на берег. Об этом со ссылкой на USA Today пишет УНН.
Детали
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, приказав государственным органам "принять немедленные и агрессивные меры для ликвидации и смягчения последствий" разлива.
Между тем бригады по очистке побережья Южной Калифорнии пытаются ликвидировать последствия разлива. Катастрофа вызвала возмущение экологических организаций, требующих прекратить морское бурение.
Официальные лица, расследующие разлив нефти, выясняют, не наткнулся ли якорь судна на трубопровод на дне океана, что привело к серьезной утечке топлива, заявили власти в понедельник. Глава компании, управляющей трубопроводом, сказал, что водолазы обследовали часть трубы и сосредоточились на "одном участке, что представляет значительный интерес".
В понедельник днем серферы и любители пляжного отдыха проигнорировали желтую ленту с предупреждениями, протянутую вдоль больших участков пляжа. Между тем в воздухе стоял запах нефти и газа, нефть продолжала вымываться на берег.
Власти штата и федеральные чиновники оценили объем разлива нефти как максимум 144 тысячи галлонов (545 тысяч литров), сообщили власти города Хантингтон-Бич в Twitter поздно вечером в понедельник. Мэр города Ким Карр заявила, что разлив затронул почти 10 км береговой линии, и пляжи города могут быть закрыты на несколько месяцев.
Инспектор округа Ориндж Катрина Фоули сказала, что мертвых птиц и рыб выбросило на берег, а нефть "полностью проникла" в некоторые водно-болотные угодья.
Дополнение
На выходных у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.