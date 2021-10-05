Разлив нефти в Калифорнии может закрыть пляжи на несколько месяцев, в округе ввели режим ЧП

КИЕВ. 5 октября. УНН. Масштабный разлив нефти в Калифорнии угрожает закрытием пляжей на несколько месяцев, в то время как эксперты по дикой природе пытаются защитить от выброса топлива птиц и рыб, которых мертвыми вымывает на берег. Об этом со ссылкой на USA Today пишет УНН.