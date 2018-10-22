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Розклеювання антиугорських бордів на Закарпатті: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Через появу у ніч на суботу на Закарпатті білбордів із зображеннями діячів політичної партії "Товариство угорської культури Закарпаття" та антиугорськими надписами відкрито кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Встановлено, що в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року невідомі особи розмістили плакати провокаційного змісту на території декількох сіл Закарпатської області... За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури, Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області зареєстроване кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст.161 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Встановлюються особи причетні до вчинення даного злочину.

Подальше досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Закарпатській облдержадміністрації вважають провокацією російських спецслужб розклеювання у ніч на суботу на Закарпатті бордів із зображеннями діячів політичної партії "Товариство угорської культури Закарпаття" та антиугорськими надписами.

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