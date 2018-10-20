На Закарпатті розклеїли антиугорські борди: Москаль підозрює спецслужби РФ

"Розклеєні в ніч на суботу в кількох районах Закарпаття борди із зображеннями діячів політичної партії "ТУКЗ" (Товариство угорської культури Закарпаття) та антиугорськими надписами Закарпатська облдержадміністрація розцінює як примітивну провокацію російських спецслужб", - заявив Москаль.

З його слів, "безпосередніх виконавців провокації зараз розшукують правоохоронці, але методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова примітивна спецоперація ФСБ, яка вже кілька років намагається розсварити на Закарпатті українців і угорців".

"У квітні минулого року на адміністративній межі Виноградівського й Берегівського районів так само вночі були встановлені стели з провокаційними надписами угорською мовою. До речі, ті надписи були зроблені з помилками, як і теперішні, скальковані з російської мови ("Зупинимо сепаратистів" замість "Зупинімо сепаратистів"). У лютому цього року в Ужгороді двічі підпалювали офіс "ТУКЗ". Ці злочини розкриті, встановлено, що за ними стоять російські спецслужби. Робимо все, щоб розкрити й теперішню провокацію. Уже доведено, що такі примітивні речі на Закарпатті не працюють, на них не ведуться ні українці, ні угорці", - зазначив він.

Нагадаємо, в Ужгороді арештували підозрюваного в організації підриву Товариства угорської культури.