На Закарпатье расклеили антивенгерские борды: Москаль подозревает спецслужбы РФ

"Расклеенные в ночь на субботу в нескольких районах Закарпатья борды с изображениями деятелей политической партии "ОВКЗ" (Общество венгерской культуры Закарпатья) и антивенгерскими надписями Закарпатская облгосадминистрация расценивает как примитивную провокацию российских спецслужб", - заявил Москаль.

По его словам, "непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров".

"В апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке. Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькированные из русского языка ("Остановим сепаратистов" вместо "Давайте остановим сепаратистов"). В феврале этого года в Ужгороде дважды поджигали офис "ОВКЗ". Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", - отметил он.

Напомним, в Ужгороде арестовали подозреваемого в организации подрыва Общества венгерской культуры.