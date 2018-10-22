Расклейка антивенгерских бордов на Закарпатье: открыто производство

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области... Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Дальнейшее досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Закарпатской облгосадминистрации считают провокацией российских спецслужб расклеивание в ночь на субботу на Закарпатье бордов с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями.