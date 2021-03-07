"Розірвали" чемпіонат Європи: Зеленський та Кулеба привітали українських легкоатлеток з медалями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ України привітали українських легкоатлеток з успішним виступом на чемпіонаті Європи. Відповідні дописи президент та міністр зробили у своїх мікроблогах у Twitter, передає УНН.
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“Щиро вітаю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко з медалями за два перших та одне друге місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики! І всю Україну — з 6-м командним місцем наших спортсменів! Пишаємося вами”, — написав президент.
Своєю чергою, голова українського МЗС назвав українок “найкращими”.
“Вітаю наших легкоатлеток, які просто-таки „розірвали“ чемпіонат Європи!... SIMPLY THE BEST!!”, — повідомив міністр Кулеба.
Що передувало
Раніше, 7 березня, українські стрибунки у висоту вдало виступили на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив у Торуні (Польща).
Щиро вітаю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко з медалями на чемпіонаті Європи з легкої атлетики! І всю Україну – з 6-м командним місцем наших спортсменів! Пишаємося вами!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2021
Вітаю наших легкоатлеток, які просто-таки «розірвали» чемпіонат Європи!
Стрибки у довжину — золото Марини Бех-Романчук, стрибки у висоту — золото Юлії Магучіх, срібло Ірини Геращенко, четверте місце Юлії Левченко
SIMPLY THE BEST !! pic.twitter.com/PEi1pcQWF5