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"Разорвали" чемпионат Европы: Зеленский и Кулеба поздравили украинских легкоатлеток с медалями

"Разорвали" чемпионат Европы: Зеленский и Кулеба поздравили украинских легкоатлеток с медалями

Киев  •  УНН

 • 16310 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины поздравили украинских легкоатлеток с успешным выступлением на чемпионате Европы. Соответствующие сообщения президент и министр сделали в своих микроблогах в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с медалями за два первых и одно второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике! И всю Украину — с 6-м командным местом наших спортсменов! Гордимся вами”, — написал президент.

В свою очередь, глава украинского МИД назвал украинок “лучшими”.

“Поздравляю наших легкоатлеток, которые просто-таки „разорвали“ чемпионат Европы ... SIMPLY THE BEST!!”, — сообщил министр Кулеба.

Что предшествовало

Ранее, 7 марта, украинские прыгуньи в высоту удачно выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу сваи магучие и Ирину Геращенко с медалями на чемпионате Европы по легкой атлетике! И всю Украину — с 6-м командным местом наших спортсменов! Гордимся вами!

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 7, 2021

Поздравляю наших легкоатлеток, которые просто-таки “разорвали” чемпионат Европы!
Прыжки в длину — золото Марины Бех-Романчук, прыжки в высоту — золото Юлии сваи магучие, серебро Ирины Геращенко, четвертое место Юлии Левченко
SIMPLY THE BEST !! pic.twitter.com/PEi1pcQWF5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2021

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