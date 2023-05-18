Розголошення даних у справі Князєва: у САП заявили, що підозру нікому ще не повідомляли

КИЇВ. 18 травня. УНН. Наразі жодній особі не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні через розголошення даних досудового розслідування у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва та його спільника, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що були вилучені під час проведення обшуку в кабінеті Князєва. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.