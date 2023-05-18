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Розголошення даних у справі Князєва: у САП заявили, що підозру нікому ще не повідомляли

Розголошення даних у справі Князєва: у САП заявили, що підозру нікому ще не повідомляли

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Наразі жодній особі не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні через розголошення даних досудового розслідування у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва та його спільника, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що були вилучені під час проведення обшуку в кабінеті Князєва. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Цитата

«Встановлюємо осіб, причетних до вчинення цього злочину. Про підозру наразі жодній особі не повідомлено», - повідомила Постолюк.

Доповнення

У САП раніше повідомили, що зареєстровано кримінальне провадження через розголошення даних досудового розслідування у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва та його спільника, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що були вилучені під час проведення обшуку в кабінеті Князєва.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 18 травня розглядає подання САП про надання дозволу на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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