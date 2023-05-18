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САП заявила про розголошення даних у справі Князєва: розслідуватиме управління внутрішнього контролю НАБУ

САП заявила про розголошення даних у справі Князєва: розслідуватиме управління внутрішнього контролю НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження через розголошення даних досудового розслідування у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва та його спільника, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що були вилучені під час проведення обшуку в кабінеті Князєва. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення САП.

Цитата

«Прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди. 18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровані у ЄРДР. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 387 КК України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що "досудове розслідування доручено Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України".

«Розголошення охоронюваної законом інформації є незаконним, і може завдати непоправної шкоди інтересам держави. Особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кабінеті колишнього голови Верховного Суду, мають понести передбачене українським законом покарання», - зазначається в повідомленні.

У САП наголосили, що "інформація та матеріали, що були отримані в межах досудового розслідування та які стосуються конкурсу на обрання членів ВККС, будуть надані на запит Вищої ради правосуддя, який вже надійшов та перебуває на опрацюванні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 18 травня розглядає подання САП про надання дозволу на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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