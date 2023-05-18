САП заявила о разглашении данных по делу Князева: расследовать будет управление внутреннего контроля НАБУ

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Киев • УНН

 • 6764561 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Правоохранителями зарегистрировано уголовное производство из-за разглашения данных досудебного расследования по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева и его сообщника, касающихся проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей, которые были изъяты во время проведения обыска в кабинете Князева. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение САП.

Цитата

«Прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда и его сообщника, уличенных в получении неправомерной выгоды. 18 мая 2023 года соответствующие сведения зарегистрированы в ЕРДР. Правовая квалификация – ч. 3 ст. 387 УК Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что "досудебное расследование поручено Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины".

«Разглашение охраняемой законом информации является незаконным и может нанести непоправимый вред интересам государства. Лица, которые незаконно разгласили охраняемые законом материалы, касающиеся проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, которые были изъяты во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в кабинете бывшего председателя Верховного Суда, должны понести предусмотренное украинским законом наказание», - отмечается в сообщении.

В САП отметили, что "информация и материалы, полученные в рамках досудебного расследования и касающиеся конкурса на избрание членов ВККС, будут предоставлены на запрос Высшего совета правосудия, который уже поступил и находится на обработке в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, по делу фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, являлось своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное вознаграждение.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия на своем заседании 18 мая рассматривает представление САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

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