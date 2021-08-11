Розгляд питання про арешт Януковича відклали на 12 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Печерський суд відклав на 12 серпня розгляд клопотання прокурора про повторне обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Адвокатська дорадча група, передає УНН.
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"Печерський суд відклав на 12 серпня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що засідання призначене на 14:00 9 серпня, суд відклав через відпустку захисників Януковича.
"Попереднє засідання було у червні 2021 року. Тоді захист заявив відвід слідчому судді Вячеславу Підпалому. Але 21 липня у задоволенні заяви адвоката Федоренко про відвід слідчого судді відмовили і Вячеслав Підпалий мав продовжити розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу …", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.