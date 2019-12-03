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Розгляд апеляцій на запобіжний захід Садового запланований на завтра

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Садового запланований на завтра

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завтра планує розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід міського голови Львова Андрія Садового. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.

"Завтра, 4 грудня, о 15:00 заплановано розгляд апеляцій", - сказав Кліщенко.

За його словами, головуючий суддя Дмитро Михайленко.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, який обрав йому Вищий антикорупційний суд.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави для міського голови Львова Андрія Садового.

Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн.

Нагадаємо, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.

Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру. Садовому інкримінують зловживання владою.

З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.

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