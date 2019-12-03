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Рассмотрение апелляций на меру пресечения Садового запланировано на завтра

Рассмотрение апелляций на меру пресечения Садового запланировано на завтра

Киев  •  УНН

 • 17237 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завтра планирует рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения городского главы Львова Андрея Садового. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.

"Завтра, 4 декабря, в 15:00 запланировано рассмотрение апелляций", - сказал Клищенко.

По его словам, главенствующий судья Дмитрий Михайленко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд.

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на размер залога для городского главы Львова Андрея Садового.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение. Садовому инкриминируют злоупотребление властью.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Украинские Национальные Новости

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