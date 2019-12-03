Рассмотрение апелляций на меру пресечения Садового запланировано на завтра

"Завтра, 4 декабря, в 15:00 запланировано рассмотрение апелляций", - сказал Клищенко.

По его словам, главенствующий судья Дмитрий Михайленко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд.

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на размер залога для городского главы Львова Андрея Садового.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Напомним, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение. Садовому инкриминируют злоупотребление властью.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.