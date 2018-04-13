Роскомнагляд: Telegram буде заблокований найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Месенджер Telegram буде заблокований на території Російської Федерації найближчим часом. Про це в twitter з посиланням на Роскомнагляд повідомило видання ТАСС, передає УНН.
"Telegram буде заблокований найближчим часом", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram. Напередодні Роскомнагляд попросив негайно обмежити доступ до месенджер в разі задоволення позовної заяви.
У червні минулого року ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування для доступу до листування декількох користувачів. Служба посилалася на наказ від 19 червня 2016 року, що надає їй такі повноваження.
Адвокати Telegram наполягали, що вимога ФСБ порушує таємницю листування. Крім того, засновник месенджера Павла Дуров назвав його “технічно нездійсненними”. У зв’язку з цим компанія не виконала вимогу відомства. За це суд оштрафував месcенджер на 800 тисяч рублів.
У березні Верховний суд відхилив позов Telegram про визнання наказу ФСБ незаконним. Після цього, 20 березня, Роскомнагляд дав компанії 15 днів на виконання вимоги про передачу ключів шифрування. Коли цей термін минув, Роскомнагляд звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.