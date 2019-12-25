Російську Тюмень прикрасили льдовими скульптурами з мертвими рибами всередині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Льодове містечко в російській Тюмені побудували з льоду, в який вмерзли риби, повідомляє місцеве видання 72.ru, передає УНН.
Фотографії з мертвими рибами опублікували в паблік “НС Тюмень” в соціальних мережах.
Глава служби благоустрою Центрального округу Тюмені Каміль Калімуллін пояснив 72.ru, що лід для містечка “утворюється в природних умовах”. Коли його нарізали для скульптур, риб, що вмерзли у лід видно не було.
Їх виявили тільки після шліфування льоду. Підрядник, який будував містечко, прибрав риб ще до того, як фотографії з’явилися в соціальних мережах, стверджує Калімуллін.
Видання park72 стверджує, що за умовами контракту на будівництво містечка лід повинен бути прозорим. Як раніше повідомляв 72.ru, лід вирізали з Андріївського озера, яке розташоване за п’ять кілометрів на південний схід від Тюмені.
Лід з того ж озера для будівництва містечка використовують в Кірові. “Ми вирішили закупити лід з Тюмені, тому що він дуже красивий, прозорий, блакитного відтінку”, — цитує 72.ru представника Кіровської підрядної організації.