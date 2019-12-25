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Российскую Тюмень украсили льдов скульптурами с мертвыми рыбами внутри

Российскую Тюмень украсили льдов скульптурами с мертвыми рыбами внутри

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ледовый городок в российской Тюмени построили изо льда, в который вмерзли рыбы, сообщает местное издание 72.ru, передает УНН.

Фотографии с мертвыми рыбами опубликовали в паблике “ЧС Тюмень” в социальных сетях.

Глава службы благоустройства Центрального округа Тюмени Камиль Калимуллин пояснил 72.ru, что лед для городка “образуется в естественных условиях”. Когда его нарезали для скульптур, вмерзших рыб видно не было.

Их обнаружили только после шлифовки льда. Подрядчик, строивший городок, убрал рыб еще до того, как фотографии появились в соцсетях, утверждает Калимуллин.

Издание park72 утверждает, что по условиям контракта на строительство городка лед должен быть прозрачным. Как ранее сообщал 72.ru, лед вырезали из Андреевского озера, которое расположено в пяти километрах к юго-востоку от Тюмени.

Лед из того же озера для строительства городка используют в Кирове. “Мы решили закупить лед из Тюмени, потому что он очень красивый, прозрачный, голубого оттенка”, — цитирует 72.ru представителя кировской подрядной организации.

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