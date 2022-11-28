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Російського посла викликали до МЗС Канади

Російського посла викликали до МЗС Канади

Київ • УНН

 • 2442235 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У МЗС Канади викликали посла росії в Оттаві олега степанова. Про це посол повідомив росЗМІ, передає УНН.

Цитата

«Запрошують о 15:30 (22:30)», — повідомив степанов.

Низка канадських ЗМІ повідомляює, що виклик степанова пов'язаний із публікацією російського посольства в Канаді, зробленою після ухвалення закону про заборону пропаганди ЛГБТ у росії.

Доповнення

25 листопада російське посольство в Канаді опублікувало пост у Twitter про прийняття закону: «Це все про сім'ю. Сім'я — це чоловік, жінка та діти». Пост розкритикувала міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж, яка є відкритою лесбійкою. Російське посольство відповіло на цей твіт фотографією з родиною імператора Миколи II з пропозицією до міністра «вивчити та пояснити», як вона «з'явилася у цьому світі».

Пізніше посольство опублікувало блок із 12 постів, які пояснюють причини ухвалення закону про ЛГБТ-пропаганду в росії. «Канада та інші держави-прибічники неоліберальної повістки навмисно спотворюють реальність, змішуючи поняття індивідуальних сексуальних переваг і універсальних прав людини», — зазначає російське представництво одному з постів.

Так, держдума росії прийняла в остаточному читанні законопроект про заборону «пропаганди» ЛГБТ.

Додамо

Естонія викликала посла росії на знак протесту проти заяви путіна.

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