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Російський суд оштрафував активіста за репост новини

Російський суд оштрафував активіста за репост новини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Російський суд оштрафував активіста руху "Открытая Россия" Дмитра Семенова на три тисячі ‎рублів за репост новини про те, як його судили за репост фотографії із депутатом Держдуми ‎Віталієм Мілоновим, передає УНН із посиланням на ВВС.‎

Як відзначає видання, у листопаді 2016 року Д.Семенова оштрафували на дві тисяч рублів за два репости фотографій ‎Мілонова у футболці із гаслом "Православ'я або смерть", хоч самому парламентарю ніколи не ‎доводилося виправдовуватися перед слідчими за цей слоган.‎

Після цього активіст зробив репост новини про судові засідання, де у підписі знову був цей ‎лозунг. Тоді на Семенова завели ще одну справу про поширення екстремістських матеріалів.‎

Як повідомляє "Открытая Россия", до цього активіста оштрафували на тисячу рублів за репост ‎фотографії колишнього "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва у формі ‎ультранаціоналістичного руху "РНЕ" ("Русское национальное едиство"), емблема якого є ‎різновидом свастики.‎

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російському інженеру дали два роки колонії за репост матеріалу "Крим - це Україна"

У 2010 року суд Москви визнав гасло "Православ'я або смерть" екстремістським, але через рік ‎інший московський суд вже не знайшов у гаслі ознак розпалювання ворожнечі.‎

Сам Віталій Мілонов також вважає, що гасло на його футболці не можна вважати ‎екстремістським.‎

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