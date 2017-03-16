Російський суд оштрафував активіста за репост новини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російський суд оштрафував активіста руху "Открытая Россия" Дмитра Семенова на три тисячі рублів за репост новини про те, як його судили за репост фотографії із депутатом Держдуми Віталієм Мілоновим, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає видання, у листопаді 2016 року Д.Семенова оштрафували на дві тисяч рублів за два репости фотографій Мілонова у футболці із гаслом "Православ'я або смерть", хоч самому парламентарю ніколи не доводилося виправдовуватися перед слідчими за цей слоган.
Після цього активіст зробив репост новини про судові засідання, де у підписі знову був цей лозунг. Тоді на Семенова завели ще одну справу про поширення екстремістських матеріалів.
Як повідомляє "Открытая Россия", до цього активіста оштрафували на тисячу рублів за репост фотографії колишнього "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва у формі ультранаціоналістичного руху "РНЕ" ("Русское национальное едиство"), емблема якого є різновидом свастики.
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У 2010 року суд Москви визнав гасло "Православ'я або смерть" екстремістським, але через рік інший московський суд вже не знайшов у гаслі ознак розпалювання ворожнечі.
Сам Віталій Мілонов також вважає, що гасло на його футболці не можна вважати екстремістським.