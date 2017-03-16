Российский суд оштрафовал активиста за репост новости

Как отмечает издание, в ноябре 2016 года Д.Семенова оштрафовали на две тысячи рублей за два репосты фотографий Милонова в футболке с лозунгом "Православие или смерть", хотя самому парламентарию никогда не приходилось оправдываться перед следственными за этот слоган.

После этого активист сделал репост новости о судебных заседаниях, где в подписи снова был этот лозунг. Тогда на Семенова завели еще одно дело о распространении экстремистских материалов.

Как сообщает "Открытая Россия", до этого активиста оштрафовали на тысячу рублей за репост фотографии бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева в форме ультранационалистической движения "РНЕ" ( "Русское национальное единство"), эмблема которого является разновидностью свастики.

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В 2010 года суд Москвы признал лозунг "Православие или смерть" экстремистским, но через год другой московский суд уже не нашел в лозунге признаков разжигания вражды.

Сам Виталий Милонов также считает, что лозунг на его футболке нельзя считать экстремистским.