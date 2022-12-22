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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російський рубль упав до майже 8-місячного мінімуму на тлі нафтових санкцій

Російський рубль упав до майже 8-місячного мінімуму на тлі нафтових санкцій

Київ • УНН

 • 641648 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рубль впав до мінімуму з кінця квітня, перевищивши 72 за долар в четвер, на тлі того, як побоювання щодо впливу санкцій на російські нафту і газ збільшили втрати валюти цього місяця більш ніж на 15%, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 9:40 за Києвом рубль впав на 1,8% щодо долара - до 72,25, раніше досягнувши 72,3075, мінімуму з 29 квітня.

Він також втратив 1,6% щодо євро - впавши до 76,82, що також є майже восьмимісячним мінімумом, і втратив 2% щодо юаня - знизившись до майже семимісячного мінімуму в 10,28.

Рубль продовжує "нестримне падіння", вважають аналітики "Велес Капіталу". За їхніми даними, якщо рубль закріпиться вище психологічних рівнів у 70 за долар, 75 за євро і 10 за юань, це може відкрити нові горизонти падіння для російської валюти.

Падіння доходів від експорту в останні місяці посилилося нафтовим ембарго Європейського Союзу, яке почало діяти в грудні, коли також набула чинності стеля цін на нафту.

Аналітики очікують, що рубль зміцниться наступного тижня, коли з закінченням місяця мають бути сплачені податки і коли російські експортери зазвичай конвертують виторг від іноземної валюти для погашення місцевих зобов'язань.

В останньому кварталі року росія брала великі кредити, продавши в середу 337,8 млрд рублів (4,7 млрд доларів) казначейських облігацій ОФЗ. Російські банки купують переважну частину державного боргу, а санкції перешкоджають доступу до них іноземних інвесторів, яких традиційно приваблювала висока прибутковість у росії.

Домінуючий кредитор "Сбербанк" планує нарощувати буфер ліквідності за рахунок облігацій з плаваючою ставкою, повідомив заступник голови правління банку Анатолій Попов. У банку понад 3 трлн руб. у облігаціях ОФЗ.

Російські фондові індекси були різноспрямованими. Доларовий індекс РТС знизився на 1,8% до 923,7 пункта, найнижчого рівня з 10 жовтня. Рублевий індекс Мосбіржі зріс на 0,1% до 2118,1 пункта.

Доповнення

Російський експорт нафти впав після впровадження санкцій G7.

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