Российский рубль упал почти до 8-месячного минимума на фоне нефтяных санкций

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Рубль упал до минимума с конца апреля, превысив 72 за доллар в четверг, на фоне того, как опасения по поводу влияния санкций на российские нефть и газ увеличили потери валюты в этом месяце более чем на 15%, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.