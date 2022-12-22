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Российский рубль упал почти до 8-месячного минимума на фоне нефтяных санкций

Российский рубль упал почти до 8-месячного минимума на фоне нефтяных санкций

Киев • УНН

 • 641642 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Рубль упал до минимума с конца апреля, превысив 72 за доллар в четверг, на фоне того, как опасения по поводу влияния санкций на российские нефть и газ увеличили потери валюты в этом месяце более чем на 15%, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 9:40 по Киеву рубль упал на 1,8% по отношению к доллару – до 72,25, ранее достигнув 72,3075, минимума с 29 апреля.

Он также потерял 1,6% по отношению к евро - упав до 76,82, что также является почти восьмимесячным минимумом, и потерял 2% по отношению к юаню - снизившись до почти семимесячного минимума в 10,28.

Рубль продолжает "безудержное падение", считают аналитики "Велес Капитала". По их данным, если рубль закрепится выше психологических уровней в 70 долларов, 75 евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты падения для российской валюты.

Падение доходов от экспорта в последние месяцы усилилось нефтяным эмбарго Европейского Союза, которое начало действовать в декабре, когда также вступил в силу потолок цен на нефть.

Аналитики ожидают, что рубль укрепится на следующей неделе, когда по истечении месяца должны быть уплачены налоги и когда российские экспортеры обычно конвертируют выручку от иностранной валюты для погашения местных обязательств.

В последнем квартале года россия брала крупные кредиты, продав в среду 337,8 млрд рублей (4,7 млрд долларов) казначейских облигаций ОФЗ. Российские банки покупают подавляющую часть государственного долга, а санкции препятствуют доступу к ним иностранных инвесторов, которых традиционно привлекала высокая доходность в рф.

Доминирующий кредитор Сбербанк планирует наращивать буфер ликвидности за счет облигаций с плавающей ставкой, сообщил заместитель главы правления банка Анатолий Попов. У банка свыше 3 трлн руб. в облигациях ОФЗ.

Российские фондовые индексы были разнонаправленными. Долларовый индекс РТС снизился на 1,8% до 923,7 пункта, самого низкого уровня с 10 октября. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,1% до 2118,1 пункта.

Дополнение

Российский экспорт нефти упал после введения санкций G7.

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