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російський пілот намагався збити літак ВПС Британії у 2022 році - ЗМІ

російський пілот намагався збити літак ВПС Британії у 2022 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1398116 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російський пілот намагався збити літак-розвідник військово-повітряних сил Великої Британії у 2022 році, вважаючи,що у нього є дозвіл на відкриття вогню. Про це повідомляє ВВС із посиланням на високопоставлені західні оборонні джерела, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент відбувся у вересні минулого року. російський пілот випустив дві ракети, перша з яких промахнулася, а не вийшла з ладу, як стверджувалося тоді.

росія заявила, що інцидент був викликаний "технічною несправністю". міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло російське пояснення.

Але тепер три високопоставлені західні оборонні джерела, обізнані з інцидентом, повідомили ВВС, що російські повідомлення, перехоплені літаком RC-135 Rivet Joint ВПС Великої Британії, відрізняються від офіційної версії.

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Повідомляється, що британський літак з екіпажем до 30 осіб виконував спостережну місію над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі 29 вересня минулого року, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27

Перехоплені повідомлення свідчать, що один з російських пілотів вважав, що отримав дозвіл на ураження британського літака після неоднозначної команди з російської наземної станції. Однак другий російський пілот цього не зробив.

Міністерство оборони не розголошує деталі цих переговорів. У відповідь на ці нові дані речник Міністерства оборони заявив: "Нашим наміром завжди було захищати безпеку наших операцій, уникати непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту".

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