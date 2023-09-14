російський пілот намагався збити літак ВПС Британії у 2022 році - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що інцидент відбувся у вересні минулого року. російський пілот випустив дві ракети, перша з яких промахнулася, а не вийшла з ладу, як стверджувалося тоді.

росія заявила, що інцидент був викликаний "технічною несправністю". міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло російське пояснення.

Але тепер три високопоставлені західні оборонні джерела, обізнані з інцидентом, повідомили ВВС, що російські повідомлення, перехоплені літаком RC-135 Rivet Joint ВПС Великої Британії, відрізняються від офіційної версії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У росії розбився бомбардувальник Су-24М

Повідомляється, що британський літак з екіпажем до 30 осіб виконував спостережну місію над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі 29 вересня минулого року, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27

Перехоплені повідомлення свідчать, що один з російських пілотів вважав, що отримав дозвіл на ураження британського літака після неоднозначної команди з російської наземної станції. Однак другий російський пілот цього не зробив.

Міністерство оборони не розголошує деталі цих переговорів. У відповідь на ці нові дані речник Міністерства оборони заявив: "Нашим наміром завжди було захищати безпеку наших операцій, уникати непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту".