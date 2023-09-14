российский пилот пытался сбить самолет ВВС Британии в 2022 году - СМИ

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. российский пилот выпустил две ракеты, первая из которых промахнулась, а не вышла из строя, как утверждалось тогда.

россия заявила, что инцидент был вызван "технической неисправностью". министерство обороны великобритании публично приняло российское объяснение.

Но теперь три высокопоставленных западных оборонных источника, знакомых с инцидентом, сообщили ВВС, что российские сообщения, перехваченные самолетом RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, отличаются от официальной версии.

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Сообщается, что британский самолет с экипажем до 30 человек выполнял наблюдательную миссию над Черным морем в международном воздушном пространстве 29 сентября прошлого года, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27

Перехваченные сообщения свидетельствуют, что один из российских пилотов считал, что получил разрешение на поражение британского самолета после неоднозначной команды с российской наземной станции. Однако второй российский пилот этого не сделал.

Министерство обороны не разглашает детали этих переговоров. В ответ на эти новые данные представитель Министерства обороны заявил: "Нашим намерением всегда было защищать безопасность наших операций, избегать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество".