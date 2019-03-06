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"Російський Крим" на Google Maps: Чалий звернувся до керівництва корпорації

"Російський Крим" на Google Maps: Чалий звернувся до керівництва корпорації

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Посол України в США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпорації #Google стосовно виправлення некоректного зображення українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps, передає УНН із посиланням на прес-службу посольства України в США.

"В офіційному листі Посол зазначив чітку позицію щодо неприпустимості залучення всесвітньо відомої корпорації та пошукового сервісу Google в інформаційну війну, яку Росія веде у світі, поширюючи дезінформацію, фейки та пропаганду як у випадку з зображенням Криму на картах", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що Валерій Чалий наголосив, що ситуація, яка склалась з некоректним зображенням Криму на Google Maps, абсолютно суперечить чіткій та незмінній позиції Адміністрації США, Конгресу США та ООН. Зокрема, у Кримській декларації Держсекретар США Майкл Помпео наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Посол також відзначив продовження Президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану, згідно із яким діють санкції проти РФ у зв’язку із окупацією Криму.

Посол також нагадав, що у низці резолюцій Генеральної Асамблеї, зокрема "Територіальна цілісність України", "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" та "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", чітко визначено статус Криму як території України, повідомили у посольстві.

"Представники Google неодноразово наголошували у публічних виступах та інтерв’ю, що політика корпорації Google зосереджена на розвитку інформаційних технологій поза інформаційними війнами.

Посольство України в США сподівається, що всесвітньо відома корпорація і надалі буде дотримуватися таких високих стандартів та виправить некоректне зображення території Криму на всіх картах Google Maps у відповідності до міжнародних норм та документів, а також офіційної позиції Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія Google для російських користувачів зображує окупований Крим частиною території Російської Федерації.

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