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"Российский Крым" на Google Maps: Чалый обратился к руководству корпорации

"Российский Крым" на Google Maps: Чалый обратился к руководству корпорации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации #Google по исправлению некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

"В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыма на картах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН. В частности, в Крымской декларации Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Посол также отметил продолжение Президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Посол также напомнил, что в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи, в частности "Территориальная целостность Украины", "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина", четко определено статус Крыма как территории Украины, сообщили в посольстве.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн.

Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Google для российских пользователей изображает оккупированный Крым частью территории Российской Федерации.

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