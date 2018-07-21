Російський екс-чемпіон світу назвав Усика переможцем майбутнього бою з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чемпіон світу "у відпустці" за версією WBA у першій важкій ваговій категорії росіянин Денис Лебедєв дав свій прогноз на сьогоднішній фінал Всесвітньої боксерської суперсерії в якій зустрінуться його співвітчизник Мурат Гассієв та українець Олександр Усик, передає УНН з посиланням на Instagram промоутерської компанії "Світ боксу".
"Результатом бою Олександр Усик - Мурат Гассієв, на мій погляд, буде перемога за очками Олександра Усика. Дуже складно, насправді, передбачити правильний результат - обидва боксери гідні перемоги. Якщо зуміє Олександр декласувати Мурата - переможе його за очками, не зможе - значить, Мурат Гассієв достроково. Ось таким буде мій прогноз", - заявив 38-річний Лебедєв.
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Примітно, що 1 лютого цього року Всесвітня боксерська асоціація (WBA) позбавила Лебедєва титулу чемпіона світу в першій важкій вазі в зв'язку з тим, що він відмовився брати участь саме в цьому турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії і передала титул Юніеру Дортікосу (дійшов до півфіналу WBSS), а Лебедєву було присвоєно статус чемпіона "у відпустці".
Додамо, що бій Усик – Гассієв пройде сьогодні на арені московського "Олімпійського" стадіону.