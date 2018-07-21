Российский экс-чемпион мира назвал Усика победителем предстоящего боя с Гассиевым

"Результатом боя Александр Усик - Мурат Гассиев, на мой взгляд, будет победа по очкам Александра Усика. Очень сложно на самом деле предсказать правильный результат - оба боксера достойны победы. Если сумеет Александр деклассировать Мурата - победит его по очкам, не сможет - значит, Мурат Гассиев досрочно. Вот таким будет мой прогноз", - заявил 38-летний Лебедев.

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Примечательно, что 1 февраля этого года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Лебедева титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с тем, что он отказался участвовать именно в этом турнире Всемирной боксерской суперсерии и передала титул Юниеру Дортикос (дошел до полуфинала WBSS), а Лебедеву был присвоен статус чемпиона "в отпуске".

Добавим, что бой Усик - Гассиев пройдет сегодня на арене московского "Олимпийского" стадиона.