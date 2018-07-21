Российский экс-чемпион мира назвал Усика победителем предстоящего боя с Гассиевым

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123966 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131527 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168851 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141024 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181135 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

9 марта, 15:14 • 20433 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 24690 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 30023 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 23509 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 27743 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146365 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181135 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188971 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199492 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256524 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168851 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107690 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111933 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113824 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113083 просмотра
Актуальное
Российский экс-чемпион мира назвал Усика победителем предстоящего боя с Гассиевым

Российский экс-чемпион мира назвал Усика победителем предстоящего боя с Гассиевым

Киев  •  УНН

 • 14956 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Чемпион мира "в отпуске" по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев дал свой прогноз на сегодняшний финал Всемирной боксерской суперсерии, в которой встретятся его соотечественник Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, передает УНН со ссылкой на Instagram промоутерской компании "Мир бокса" .

"Результатом боя Александр Усик - Мурат Гассиев, на мой взгляд, будет победа по очкам Александра Усика. Очень сложно на самом деле предсказать правильный результат - оба боксера достойны победы. Если сумеет Александр деклассировать Мурата - победит его по очкам, не сможет - значит, Мурат Гассиев досрочно. Вот таким будет мой прогноз", - заявил 38-летний Лебедев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик и Гассиев провели процедуру взвешивания

Примечательно, что 1 февраля этого года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Лебедева титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с тем, что он отказался участвовать именно в этом турнире Всемирной боксерской суперсерии и передала титул Юниеру Дортикос (дошел до полуфинала WBSS), а Лебедеву был присвоен статус чемпиона "в отпуске".

Добавим, что бой Усик - Гассиев пройдет сегодня на арене московского "Олимпийского" стадиона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы