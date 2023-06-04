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"Російський добровольчий корпус" викликає губернатора білгородської області на переговори

Київ • УНН

 • 541484 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. "Російський добровольчий корпус" через Telegram-канал запросив губернатора білгородської області в'ячеслава гладкова на зустріч у храмі села нова таволжанка для того, щоб передати російських полонених за можливість поспілкуватися з ним, передає УНН.

"Російський добровольчий корпус" викликає губернатора білгородської області на переговори

Цитата

«Пане гладков! Сьогодні велике православне свято, Трійця. Як жест доброї волі, про які так часто говорять в уряді рф, ми готові віддати вам цих полонених, простих російських солдатів, за можливість поспілкуватися з вами особисто, обговорити поточну ситуацію в регіоні та, головне, поговорити про його майбутнє й майбутнє росії загалом. Тому запрошуємо вас до діалогу в стінах храму в новій таволжанці», — йдеться в повідомленні.

Представник корпусу дав гладкову час до 17:00.

«Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!», — повідомили в “РДК”.

“РДК” також опублікував відео, на якому нібито взяті в полон військовослужбовці збройних сил рф.

Доповнення

Раніше передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна росія” зайшли з боями у передмістя шебекіно в білгородській області.

білгородський губернатор в'ячеслав гладков зі свого боку повідомив про три пожежі в шебекіно після нового обстрілу.

Нагадаємо

Активні дії російські повстанці почали на території білгородської області 22 травня.

росія одразу заявила, що в білгородській області діють “українські диверсанти”. Однак у ГУР Міноборони підкреслили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території білгородської області діють громадяни росії.

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