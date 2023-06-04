"Русский добровольческий корпус" заявил, что заходят в пригород Шебекино
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Передовая штурмовая группа “Русского добровольчеcкого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заходят с боями в пригород Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram — канал “РДК”, передает УНН.
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"Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Шебекино“,- говориться в сообщении.
Российские добровольцы публикуют видео боев в Белгородской области.
Белгородский губернатор вячеслав гладков в свою очередь сообщил о трех пожарах в Шебекине после нового обстрела.
“Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища”, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Муроме также бьют по разным частям села. Есть прямое попадание в пустой частный дом, его владельцы ранее выехали за территорию села. В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ее жители также выехали. Повреждены дом культуры и центральная площадь.
Напомним
Активные действия российские повстанцы начали на территории белгородской области 22 мая.
Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют “украинские диверсанты”. Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории Белгородской области действуют граждане России.