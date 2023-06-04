"Російський добровольчий корпус" заявив, що заходять до передмістя Шебекіно
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна Росія” заходять з боями в передмістя Шебекіно в Бєлгородській області. Про це повідомляє Telegram — канал “РДК”, передає УНН.
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"Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК і ЛСР заходить з боями в передмістя Шебекіно“, - йдеться в повідомленні.
Російські добровольці публікують відео боїв у Бєлгородській області.
Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у свою чергу повідомив про три пожежі в Шебекіні після нового обстрілу.
“Шебекинський округ під обстрілом. За попередніми даними, постраждалих немає. Збройні сили України б'ють по торговельних модулях на території ринку в центрі Шебекиного. Від прямого влучання снарядів є три осередки загоряння: у районі ринку, у приватному секторі та у районі зерносховища”, — написав Гладков у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у Муромі також б'ють по різних частинах села. Є пряме попадання в порожній приватний будинок, його власники раніше виїхали за територію села. У Новій Таволжанці снарядами пошкоджено дах чотириповерхівки, її мешканці також виїхали. Пошкоджено будинок культури і центральну площу.
Нагадаємо
Активні дії російські повстанці розпочали на території Бєлгородської області 22 травня.
Росія одразу заявила, що в Бєлгородській області діють “українські диверсанти”. Однак у ГУР Міноборони підкреслили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території Бєлгородської області діють громадяни Росії.