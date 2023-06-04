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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Русский добровольческий корпус" вызывает губернатора белгородской области на переговоры

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. "Русский добровольческий корпус" через Telegram-канал пригласил губернатора белгородской области вячеслава гладкова на встречу в храме села Новая Таволжанка для того, чтобы передать русских пленных за возможность пообщаться с ним, передает УНН.

"Русский добровольческий корпус" вызывает губернатора белгородской области на переговоры

Цитата

«Господин гладков! Сегодня большой православный праздник, Троица. В качестве жеста доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве рф, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем россии в целом. Поэтому приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке», — говориться в сообщении.

Представитель корпуса дал гладкову время до 17:00.

«Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так проявите настоящее гражданское мужество!», — сообщили в “РДК”.

“РДК” также опубликовал видео на котором якобы взятые в плен военнослужащие вооруженных сил рф.

Дополнение

Ранее передовая штурмовая группа “Русского добровольчеcкого корпуса” и Легион “Свободная россия” зашли с боями в пригород шебекино в белгородской области.

белгородский губернатор вячеслав гладков в свою очередь сообщил о трех пожарах в шебекине после нового обстрела.

Напомним

Активные действия российские повстанцы начали на территории белгородской области 22 мая.

россия сразу заявила, что в белгородской области действуют “украинские диверсанты”. Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории белгородской области действуют граждане россии.

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