Російський безпілотний комплекс “Орлан-10” виявили в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У неділю, 6 листопада, співробітники Маріупольського загону морської охорони у ході проведених заходів виявили в Азовському морі безпілотний комплекс типу “Орлан-10” російського виробництва. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, безпілотник дрейфував в морі на відстані близько 3 кілометрів від берегової смуги. Спеціалісти перевірили БПЛА на предмет небезпеки щодо самоліквідації апарату та взяли “шпигуна” під охорону.
За попередніми оцінками літальний апарат знаходиться в робочому стані та придатний до експлуатації. Повне його обстеження, зняття з нього інформації та проведення її аналізу проводять кваліфіковані фахівці УСБУ в Донецькій області із застосуванням спеціального обладнання.
Нагадаємо, “Окремі роти радіоелектронної боротьби” бойовиків протягом 31 жовтня та 1 листопада отримали партію безпілотників типу “Орлан-10”.