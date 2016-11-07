Российский беспилотный комплекс "Орлан-10" обнаружили в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, сотрудники Мариупольского отряда морской охраны в ходе проведенных мероприятий обнаружили в Азовском море беспилотный комплекс типа "Орлан-10" российского производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, беспилотник дрейфовал в море на расстоянии около 3 км от береговой полосы. Специалисты проверили БПЛА на предмет опасности по самоликвидации аппарата и взяли "шпиона" под охрану.
По предварительным оценкам летательный аппарат находится в рабочем состоянии и пригоден к эксплуатации. Полное его обследование, снятие с него информации и проведение ее анализа проводят квалифицированные специалисты УСБУ в Донецкой области с применением специального оборудования.
Напомним, "отдельные роты радиоэлектронной борьбы" боевиков в течение 31 октября и 1 ноября получили партию беспилотников типа "Орлан-10".