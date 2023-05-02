Російських туристів заарештували на Балі за недотримання дрес-коду у храмі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Трьох іноземців було заарештовано на Балі за неналежний одяг в одному з найсвященніших храмів курортного острова, повідомило у вівторок імміграційне управління в пресрелізі, інформує УНН.
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Голова імміграційної служби Сінгараджі на Балі Хендра Сетіаван повідомив, що заарештованими були троє росіян: дві жінки 35 та 29 років та чоловік 37 років.
Співробітники імміграційної служби заарештували їх у культурному центрі Убуда у понеділок після того, як місцеві жителі заявили, що вони танцюють та позують для фото у неналежному одязі під час відвідування храму Пенгубенган, місця у найсвященнішому комплексі Великого храму Бесаких на Балі.
Арешти послідували за серією порушень візового режиму іноземними туристами, деякі з яких працюють і ведуть бізнес нелегально на курортному острові.
Додамо
Роздратована поведінкою туристів влада Балі планує випустити «Посібник хорошого туриста» та закликає додатково посилити візовий режим для росіян та українців. Останньою краплею став скандал навколо російської блогерки, яка сфотографувалася оголеною у священному місці.