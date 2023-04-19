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Роздратована влада Балі планує випустити "Посібник хорошого туриста" та посилити візовий режим для росіян та українців

Роздратована влада Балі планує випустити "Посібник хорошого туриста" та посилити візовий режим для росіян та українців

Київ • УНН

 • 838589 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Роздратована поведінкою туристів влада Балі планує випустити «Посібник хорошого туриста» та закликає додатково посилити візовий режим для росіян та українців. Останньою краплею став скандал навколо російської блогерки, яка сфотографувалася оголеною у священному місці, пише УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Влада Індонезії незадоволена поведінкою низки гостей курортного острова Балі і планує випустити «Посібник хорошого туриста», де пропишуть необхідні правила поведінки.

Жителів Балі давно дратує поведінка деяких мандрівників. Серед них особливо багато росіян та українців. Тільки зараз у в'язницях Балі за неналежну поведінку перебувають близько 20 громадян рф. Ще більше росіян депортували.

Губернатор Балі Ваян Костер закликав владу в Джакарті додатково посилити візовий режим для росіян та українців. Ще один можливий захід - заборона на керування скутерами, вкрай популярними у туристів. 

Безпосереднім приводом для посилення правил став недавній скандал навколо російської блогерки Луїзи Косих. Вона сфотографувалася оголеною у 700-річного священного дерева. Вклонитися йому приїжджають індуїсти з усього світу. Дівчину заарештували та планують депортувати.

Додамо

Індонезія дозволяє громадянам деяких країн подавати заяву на отримання візи при приїзді до країни, тоді як іншим необхідно подавати заяву до в'їзду.

Понад 77 500 росіян прибули до цієї країни Південно-Східної Азії в період з вересня 2022 року до січня 2023 року після послаблення обмежень, пов'язаних з COVID-19, порівняно з приблизно 88 000 осіб за той самий період безпосередньо перед пандемією.

Близько 8800 українських відвідувачів прибули у період з вересня 2022 року до січня 2023 року.

Доповнення

Влада острова раніше просила центральне імміграційне агентство країни скасувати політику отримання віз після прибуття для громадян росії та України після того, як було виявлено, що туристи працюють нелегально. Там додали, що ці дві країни були виділені окремо, тому що порушення їхніх громадян були "більш значними", ніж порушення інших.

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