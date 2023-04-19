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Раздраженная власть Бали планирует выпустить "Руководство хорошего туриста" и ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Раздраженная власть Бали планирует выпустить "Руководство хорошего туриста" и ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Киев • УНН

 • 838588 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Раздраженная поведением туристов власть Бали планирует выпустить «Руководство хорошего туриста» и призывает дополнительно ужесточить визовый режим для россиян и украинцев. Последней каплей стал скандал вокруг российской блогерши, которая сфотографировалась обнаженной в священном месте, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Власти Индонезии недовольны поведением ряда гостей курортного острова Бали и планируют выпустить «Руководство хорошего туриста», где пропишут необходимые правила поведения.

Жителей Бали давно раздражает поведение некоторых путешественников. Среди них особенно много россиян и украинцев. Только сейчас в тюрьмах Бали за неподобающее поведение находятся около 20 граждан рф. Еще больше россиян депортировали.

Губернатор Бали Ваян Костер призвал власти в Джакарте дополнительно ужесточить визовый режим для россиян и украинцев. Еще одна возможная мера - запрет на управление скутерами, крайне популярными у туристов. 

Непосредственным поводом для ужесточения правил стал недавний скандал вокруг российской блогерши Луизы Косых. Она сфотографировалась обнаженной у 700-летнего священного дерева. Поклониться ему приезжают индуисты со всего мира. Девушку арестовали и планируют депортировать.

Добавим

Индонезия позволяет гражданам некоторых стран подавать заявление на получение визы по прибытии в страну, тогда как другим необходимо подавать заявление до въезда.

Более 77 500 россиян прибыли в эту страну Юго-Восточной Азии в период с сентября 2022 года по январь 2023 года после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, по сравнению с примерно 88 000 человек за тот же период непосредственно перед пандемией.

Около 8800 украинских посетителей прибыли в период с сентября 2022 года по январь 2023 года.

Дополнение

Власти острова ранее просили центральное иммиграционное агентство страны отменить политику получения виз по прибытии для граждан россии и Украины после того, как было обнаружено, что туристы работают нелегально. Там добавили, что эти две страны были выделены отдельно, потому что нарушения их граждан были "более значительными", чем нарушения других.

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