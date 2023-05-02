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Российских туристов арестовали на Бали за несоблюдение дресс-кода в храме

Российских туристов арестовали на Бали за несоблюдение дресс-кода в храме

Киев • УНН

 • 540322 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Трое иностранцев были арестованы на Бали за ненадлежащую одежду в одном из самых священных храмов курортного острова, сообщило во вторник иммиграционное управление в пресс-релизе, информирует УНН.

Детали

Глава иммиграционной службы Сингараджи на Бали Хендра Сетиаван сообщил, что арестованы были трое россиян: две женщины 35 и 29 лет и мужчина 37 лет.

Сотрудники иммиграционной службы арестовали их в культурном центре Убуда в понедельник после того, как местные жители заявили, что они танцуют и позируют для фото в ненадлежащей одежде во время посещения храма Пенгубенган, места в священном комплексе Большого храма Бесаких на Бали.

Аресты последовали за серией нарушений визового режима иностранными туристами, некоторые из которых работают и ведут бизнес нелегально на курортном острове.

Добавим

Раздраженные поведением туристов власти Бали планируют выпустить «Руководство хорошего туриста» и призывают дополнительно усилить визовый режим для россиян и украинцев. Последней каплей стал скандал вокруг российской блогерши, которая сфотографировалась обнаженной в священном месте.

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