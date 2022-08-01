Російські загарбники з ПТКР розстріляли автобус із жителями Херсонщини, є загиблі та поранені

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"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога", - зазначив Вілкул.

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У Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму російські окупанти посилюють терор та фільтраційні процедури для жителів.