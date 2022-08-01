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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські загарбники з ПТКР розстріляли автобус із жителями Херсонщини, є загиблі та поранені

Російські загарбники з ПТКР розстріляли автобус із жителями Херсонщини, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 211349 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські окупанти вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області, загинули дві особи, є поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Цитата

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо 

У Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму російські окупанти посилюють терор та фільтраційні процедури для жителів.

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