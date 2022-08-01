Российские захватчики из ПТУР расстреляли автобус с жителями Херсонщины, есть погибшие и раненые

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"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое с ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог. Троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком, им оказывается медицинская помощь", - отметил Вилкул.

Напомним

В Херсоне и области через подготовку к псевдореферендуму российские оккупанты усиливают террор и фильтрационные процедуры для жителей.