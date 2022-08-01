Российские захватчики из ПТУР расстреляли автобус с жителями Херсонщины, есть погибшие и раненые

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские оккупанты выстрелили противотанковой управляемой ракетой в эвакуационный автобус в Херсонской области, погибли два человека, есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Цитата

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое с ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог. Троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком, им оказывается медицинская помощь", - отметил Вилкул.

Напомним 

В Херсоне и области через подготовку к псевдореферендуму российские оккупанты усиливают террор и фильтрационные процедуры для жителей.

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