У Херсоні та області російські окупанти посилюють терор та фільтрацію - заступник голови облради

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"Окупанти продовжують підготовку до шоу, яке претензійно називають "референдумом". Для наших людей ця підготовка до шоу, на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур та терору. Херсон окупанти "переривають" ретельно - гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти”, - зазначив Соболевський.

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Заступник голови облради додав, що окупанти проводять маніпулятивні "громадські заходи" на кшталт форуму "ми разом із росією" тощо. Заплановані були і поїздки по області депутатів Держдуми рф, а також посадових осіб високого рівня. Але попередній графік цих поїздок виявився "злитий", і його загарбникам доведеться міняти, до того ж, наголосив Соболевський, "не виключено, що добиратися до Херсона московським віпам доведеться по воді".

Він закликав херсонців дотримуватися максимальної обережності і триматися подалі від російських окупантів.

Нагадаємо

В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.