У Херсоні та області російські окупанти посилюють терор та фільтрацію - заступник голови облради
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Херсоні та області через підготовку до псевдореферендуму російські окупанти посилюють терор та фільтраційні процедури для жителів. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.
Цитата
"Окупанти продовжують підготовку до шоу, яке претензійно називають "референдумом". Для наших людей ця підготовка до шоу, на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур та терору. Херсон окупанти "переривають" ретельно - гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти”, - зазначив Соболевський.
Деталі
Заступник голови облради додав, що окупанти проводять маніпулятивні "громадські заходи" на кшталт форуму "ми разом із росією" тощо. Заплановані були і поїздки по області депутатів Держдуми рф, а також посадових осіб високого рівня. Але попередній графік цих поїздок виявився "злитий", і його загарбникам доведеться міняти, до того ж, наголосив Соболевський, "не виключено, що добиратися до Херсона московським віпам доведеться по воді".
Він закликав херсонців дотримуватися максимальної обережності і триматися подалі від російських окупантів.
Нагадаємо
В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.