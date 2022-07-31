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В Херсоне и области российские оккупанты усиливают террор и фильтрацию - заместитель председателя облсовета

Киев • УНН

 • 211001 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Херсоне и области из-за подготовки к псевдореферендуму российские оккупанты усиливают террор и фильтрационные процедуры для жителей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты продолжают подготовку к шоу, которое претенциозно называют "референдумом". Для наших людей эта подготовка к шоу, к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора. Херсон оккупанты "перерывают" тщательно - гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты”, - отметил Соболевский.

Детали

Заместитель председателя облсовета добавил, что оккупанты проводят манипулятивные "общественные мероприятия" вроде форума "мы вместе с россией" и тому подобное. Запланированы были и поездки по области депутатов Госдумы рф, а также должностных лиц высокого уровня. Но предварительный график этих поездок оказался "слит", и его захватчикам придется менять, к тому же, подчеркнул Соболевский, "не исключено, что добираться до Херсона московским випам придется по воде".

Он призвал херсонцев соблюдать максимальную осторожность и держаться подальше от российских оккупантов.

Напомним 

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты создают избиркомы для "референдума" о присоединении к рф.

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