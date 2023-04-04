Російські спецслужби конфісковувати паспорти чиновників для обмеження виїзду з рф - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Інституті вивчення війни повідомили, що російські спецслужби продовжують конфісковувати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити виїзд з росії, передає УНН.
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У ISW зазначили, що за інформацією видання Financial Times, 2 квітня, російські спецслужби намагалися запобігти виїзду за кордон високопосадовців, колишніх чиновників та керівників державних компаній.
"10 березня асоційований проєкт розслідувань "Настоящее время" і Радіо Свобода "Система" повідомили, що співробітники російських спецслужб наказали урядовцям і працівникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою примусового вилучення паспортів або примусової відставки", - повідомили у ISW.
Аналітики інституту говорять, що такі дії свідчать про те, що Кремль продовжує побоюватися, що еліта покине росію.
Доповнення
Реакція росії на загибель "військкора" іллі фоміна не змогла створити єдиного наративу в інформаційному просторі та призвела до різних версій відомих про-військових "лідерів думок".