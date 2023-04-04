Российские спецслужбы конфисковывают паспорта чиновников для ограничения выезда из рф - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Институте изучения войны сообщили, что российские спецслужбы продолжают конфисковывать паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить выезд из россии, передает УНН.
Детали
В ISW отметили, что по информации издания Financial Times, 2 апреля, российские спецслужбы пытались предотвратить выезд за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний.
"10 марта ассоциированный проект расследований "Настоящее время" и Радио Свобода "Система" сообщили, что сотрудники российских спецслужб приказали чиновникам и работникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой принудительного изъятия паспортов или принудительной отставки", - сообщили в ISW.
Аналитики института говорят, что такие действия свидетельствуют о том, что кремль продолжает опасаться, что элита покинет россию.
Дополнение
Реакция россии на гибель "военкора" ильи фомина не смогла создать единого нарратива в информационном пространстве и привела к различным версиям известных про-военных "лидеров мнений".