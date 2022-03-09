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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Російські приватні літаки у Британії тепер можуть затримувати

Російські приватні літаки у Британії тепер можуть затримувати

Київ • УНН

 • 68762 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр транспорту Британії Грант Шаппс оголосив кримінальним злочином вхід російських літаків у повітряний простір Британії та приземлення у британських аеропортах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Літаки "Аерофлоту" та інших російських авіакомпаній до Сполученого королівства вже не пускають, тому може йтися про власні приватні літаки, що належать росіянам або орендовані ними. За словами Шаппса, британські аеропорти наразі можуть їх затримувати.

"Ми позбавимо путінських посіпак можливості жити нормальним життям, поки гинуть мільйони ні в чому не винних людей", - написав член парламенту Великої Британії Грант Шеппс у Twitter.

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