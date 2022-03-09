Російські приватні літаки у Британії тепер можуть затримувати
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр транспорту Британії Грант Шаппс оголосив кримінальним злочином вхід російських літаків у повітряний простір Британії та приземлення у британських аеропортах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Літаки "Аерофлоту" та інших російських авіакомпаній до Сполученого королівства вже не пускають, тому може йтися про власні приватні літаки, що належать росіянам або орендовані ними. За словами Шаппса, британські аеропорти наразі можуть їх затримувати.
"Ми позбавимо путінських посіпак можливості жити нормальним життям, поки гинуть мільйони ні в чому не винних людей", - написав член парламенту Великої Британії Грант Шеппс у Twitter.