Российские частные самолеты в Британии теперь могут задерживать

Детали

Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное Королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о собственных частных самолетах, принадлежащих россиянам или арендованных ими. По словам Шаппса, британские аэропорты сейчас могут их задерживать.

"Мы избавим путинских прихвостней возможности жить нормальной жизнью, пока гибнут миллионы ни в чем не повинных людей", - написал член парламента Великобритании Грант Шеппс в Twitter.