Российские частные самолеты в Британии теперь могут задерживать

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15 марта, 19:03 • 75676 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118351 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111814 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106434 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92164 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91527 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80119 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр транспорта Британии Грант Шеппс объявил уголовным преступлением вход российских самолетов в воздушное пространство Британии и приземление в британских аэропортах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное Королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о собственных частных самолетах, принадлежащих россиянам или арендованных ими. По словам Шаппса, британские аэропорты сейчас могут их задерживать.

"Мы избавим путинских прихвостней возможности жить нормальной жизнью, пока гибнут миллионы ни в чем не повинных людей", - написал член парламента Великобритании Грант Шеппс в Twitter.

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