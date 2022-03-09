Российские частные самолеты в Британии теперь могут задерживать
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр транспорта Британии Грант Шеппс объявил уголовным преступлением вход российских самолетов в воздушное пространство Британии и приземление в британских аэропортах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное Королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о собственных частных самолетах, принадлежащих россиянам или арендованных ими. По словам Шаппса, британские аэропорты сейчас могут их задерживать.
"Мы избавим путинских прихвостней возможности жить нормальной жизнью, пока гибнут миллионы ни в чем не повинных людей", - написал член парламента Великобритании Грант Шеппс в Twitter.