Російські олігархи втратили майже 95 млрд доларів у 2022 році через санкції - The Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Російські олігархи втратили майже 95 мільярдів доларів у 2022 році через санкції ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Зазначається, що Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі", "постраждав найбільше", його статки цього року впали на 57% до 7,8 мільярда доларів, після того, як ЄС звинуватив його в "явних зв’язках" з режимом путіна, а уряд Британії заморозив активи росіян на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів (19,8 млрд доларів).
Також за інформацією видання, статки Геннадія Тимченка, мільярдера-інвестора в енергетику та близького друга путіна, скоротилися на 48% до 11,8 млрд доларів, а Сулейман Керімов, ще один із союзників президента рф, втратив 41% - його статки впали до 9 млрд доларів.
Загалом два десятки багатих росіян від початку повномасштабної війни росії проти України втратили близько 95 мільярдів доларів.
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