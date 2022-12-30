Российские олигархи потеряли почти 95 млрд долларов в 2022 году из-за санкций - The Guardian

Детали

Отмечается, что Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", "пострадал больше всего", его состояние в этом году упало на 57% до 7,8 миллиарда долларов, после того, как ЕС обвинил его в "явных связях режимом путина", а правительство Британии заморозило активы россиян на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов (19,8 млрд долларов).

Также по информации издания, состояние Геннадия Тимченко, миллиардера-инвестора в энергетику и близкого друга путина, сократилось на 48% до 11,8 млрд долларов, а Сулейман Керимов, еще один из союзников президента рф, потерял 41% - его состояние упали до 9 млрд долларов.

Всего два десятка богатых россиян с начала полномасштабной войны россии против Украины потеряли около 95 миллиардов долларов.

Напомним

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