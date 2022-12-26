Санкції змушують російський "Сбербанк" закрити офіс в ОАЕ

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«На жаль, в умовах санкційних обмежень ми стикаємося з серйозними обмеженнями в роботі нашого близькосхідного офісу SberInvest в Абу-Дабі і ми, на жаль, змушені закрити його в першому кварталі 2023 року», — сказав ведяхін журналістам.

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Він сказав, що "Сбербанк" продовжить обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ і що ведуться активні переговори з китайськими регуляторами щодо відкриття офісу.

«Сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філію в Китаї, зазвичай це займає від півтора до двох років», — сказав ведяхін.

Європейське відділення "Сбербанку", що базується у Відні, було закрите за розпорядженням Європейського центрального банку у березні після того, як ЄЦБ попередив, що банк зіткнувся з банкрутством через відтік депозитів.

Раніше цього року банк росії зобов'язав фінансові організації обмежити розкриття інформації. "Сбербанк" відновив деяку звітність цього кварталу, повідомивши про падіння чистого прибутку на 84,8% у річному обчисленні з січня по листопад. ведяхін відмовився давати прогнози на весь рік, але сказав, що "Сбербанк" упевнений у прибутковості у грудні.

База корпоративних клієнтів банку зросла на 3% до 3 млн у річному вимірі у 2022 році, а його корпоративний кредитний портфель зріс на 13,5% до більш ніж 18 трлн рублів (263,35 млрд доларів США) без урахування валютної переоцінки, йдеться у повідомленні "Сбербанку".

ведяхін сказав, що очікує, що корпоративний кредитний портфель росії в цілому зросте на 12-14% в 2023 році за умови, що інфляція буде відповідати прогнозу ЦБ рф в 5-7%, а ключова ставка перебуватиме на поточному рівні.

Доповнення

Західні санкції націлені на фінансову систему росії після того, як 24 лютого москва широкомасштабно вторглася в Україну. "Сбербанк" - один із кількох великих російських банків, яким було заблоковано доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT, і деякі керівники вищої ланки особисто постраждали від санкцій.